"مش قادر استوعب".. زيزو يخرج عن صمته ويطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، تصريحات نارية، ضد منتقديه، بعد تقديمه شكوى ضد ناديه السابق الزمالك خلال الساعات الماضية لعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وكتب زيزو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "السؤال الوحيد والأوحد اللي مش عايز يطلع من دماغي ونفسي، الاقي له إجابة.. هو بجد لما حد يخوض في عرض الناس ويقعد، يشتم فيهم ويسب ويتنمر و و ودا بيعود ولا بيرجع عليه بأيه".

أكمل: "هل بيروح البيت بيلاقي بيته اتغير، طيب بيبص تحت بيته، بيلاقي العربية اللي نفسه يجيبها؟ طيب ولاده وصلوا للمكانة، اللي بيتمناها؟ طيب عيش أبوه وأمه في حاجه يستحقوها".

وتابع: "مش قادر استوعب فعلا الموضوع، بلاش انت، هل اللي بتخوض في عرضه دا وبتشتمه وتتنمر عليه بيصحي بعد شتيمتك دي مش شغال نفس الشغلانه؟ معندوش نفس البيت؟ طب والعربية؟ حياتكو يعني اتغيرت؟ الإجابة لا".

وأوضح: "طيب ليه بتعمل كده، عمال تكبر وتكتر في ذنوب الله أعلم هتعرف تمسحهم ولا لا ومفيش حاجة على أرض الواقع بتتغير بعد الشتيمة دي كلها، مش بتشوف كل".

وأضاف: "الناس اللي فجاءه مبقوش حواليك؟ دي مش حاجه تخليك تتعظ، تخليك تفكر أنا بعمل كده ليه وعشان ايه، فكر كويس عشان والله ما في حاجه مستاهله ، أعرف أن رزقك كده كده ربنا كاتبه لك و انت، بتختار الطريقة اللي بيجيلك بيها الرزق فا خليها دايما طريقك كويسة وافتكر دايما انها مش دايمة، صباحكم جميل".