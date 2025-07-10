كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"مش قادر استوعب".. زيزو يخرج عن صمته ويطلق تصريحات نارية

02:10 م الخميس 10 يوليو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    ميسي ضد زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
  • عرض 14 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
  • عرض 14 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (3)
  • عرض 14 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد زيزو (3)
  • عرض 14 صورة
    أحمد زيزو (2)
  • عرض 14 صورة
    أحمد زيزو (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد زيزو (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، تصريحات نارية، ضد منتقديه، بعد تقديمه شكوى ضد ناديه السابق الزمالك خلال الساعات الماضية لعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وكتب زيزو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "السؤال الوحيد والأوحد اللي مش عايز يطلع من دماغي ونفسي، الاقي له إجابة.. هو بجد لما حد يخوض في عرض الناس ويقعد، يشتم فيهم ويسب ويتنمر و و ودا بيعود ولا بيرجع عليه بأيه".

أكمل: "هل بيروح البيت بيلاقي بيته اتغير، طيب بيبص تحت بيته، بيلاقي العربية اللي نفسه يجيبها؟ طيب ولاده وصلوا للمكانة، اللي بيتمناها؟ طيب عيش أبوه وأمه في حاجه يستحقوها".

وتابع: "مش قادر استوعب فعلا الموضوع، بلاش انت، هل اللي بتخوض في عرضه دا وبتشتمه وتتنمر عليه بيصحي بعد شتيمتك دي مش شغال نفس الشغلانه؟ معندوش نفس البيت؟ طب والعربية؟ حياتكو يعني اتغيرت؟ الإجابة لا".

وأوضح: "طيب ليه بتعمل كده، عمال تكبر وتكتر في ذنوب الله أعلم هتعرف تمسحهم ولا لا ومفيش حاجة على أرض الواقع بتتغير بعد الشتيمة دي كلها، مش بتشوف كل".

وأضاف: "الناس اللي فجاءه مبقوش حواليك؟ دي مش حاجه تخليك تتعظ، تخليك تفكر أنا بعمل كده ليه وعشان ايه، فكر كويس عشان والله ما في حاجه مستاهله ، أعرف أن رزقك كده كده ربنا كاتبه لك و انت، بتختار الطريقة اللي بيجيلك بيها الرزق فا خليها دايما طريقك كويسة وافتكر دايما انها مش دايمة، صباحكم جميل".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك الأهلي النادي الأهلي أحمد سيد زيزو تصريحات زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أجواء شديدة الحرارة و تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض