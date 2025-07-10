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"الأمور تبدو صعبة".. دوري أبطال أوروبا يعرقل صفقة الزمالك المحتملة

01:32 م الخميس 10 يوليه 2025
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    اللاعب محمود غربال
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    التونسي محمود غربال
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    محمود غربال
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    المدافع التونسي محمود غربال
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    التونسي محمود غربال 1
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كتب- محمد خيري:

أوضحت تقارير صحفية تونسية تطورات موقف انتقال التونسي محمود غربال، لاعب الاتحاد المنستيري، إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية، اهتمام نادي الزمالك، بالتعاقد مع الظهير التونسي في الفترة الحالية، من أجل تدعيم صفوفه.

ووفقا لإذاعة موزاييك التونسية، انتقال غربال إلى الزمالك يبدو صعبًا في الوقت الراهن لعدة أسباب، أهمها تعثّر صفقة انتقال أحمد الجفالي إلى الزمالك في يناير الماضي يُعد أحد أبرز الأسباب، حيث لم يتسلّم الاتحاد المنستيري الدفعة الثانية من قيمة الصفقة حتى الآن.

وأوضحت الإذاعة أن محمود غربال يضع الأولوية حاليا للانتقال إلى أوروبا، خاصة في ظل اهتمام ناديين يشاركان في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، حيث ينتظر اللاعب وصول عروض رسمية من جانبهما.

واختتمت الإذاعة بأن غربال سبق أن رفض عرضين في يناير الماضي، أحدهما من نادٍ روسي والآخر من نادٍ بلجيكي.

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