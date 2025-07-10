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تراجع منتخب مصر.. الأرجنتين تتصدر تصنيف فيفا

01:22 م الخميس 10 يوليو 2025

منتخب مصر

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كتب- محمد خيري:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الجديد للمنتخبات، بعد التوقف الدولي الماضي الذي أقيم في شهر يونيو.

وشهد التصنيف تراجع منتخب مصر مركزين من المرتبة الـ32 إلى الـ34 في الترتيب العالم، في ظل عدم خوض أي مباريات ودية خلال الفترة الحالية.

واحتل المنتخب المصري المركز الثالث على مستوى منتخبات أفريقيا، بعد المغرب (12)، والسنغال (18).

وفي المقابل، استمر منتخب الأرجنتين في صدارة التصنيف، يليه كلا من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا وكرواتيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لم يلعب أي مباريات في فترة التوقف الدولي لشهر يونيو الماضي، بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ليتوقف رصيده في التصنيف عند 1518.79 نقطة.

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منتخب مصر تصنيف فيفا تراجع منتخب مصر الأرجنتين
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