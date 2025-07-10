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صفقة الزمالك الجديدة تصل إلى القاهرة

01:20 م الخميس 10 يوليو 2025
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القاهرة-مصراوي:

وصل الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا البرتغالي إلى القاهرة، فجر اليوم الخميس 10 يونيو، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "الأنجولي شيكو بانزا وصل القاهرة فجر اليوم، ويخضع لكشف طبي اليوم، ومن بعدها يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك".

ولعب فرانسيسكو جونزالفيش ساكالومبو، الشهير باسم "شيكو بانزا"، صاحب الـ26 عاما، 118 مباراة مع مختلف الأندية منذ عام 2017، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 17 آخرين.

وعلى مستوى منتخب أنجولا، لعب شيكو بانزا 8 مباريات رفقة منتخب بلاده في البطولات تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

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