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رسميا.. الزمالك يعلن انطلاق أولى أكاديمياته في المحافظات

12:51 م الخميس 10 يوليو 2025
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كتب- محمد خيري:

في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، للتوسع في إنشاء الأكاديميات داخل مصر وخارجها، أعلن النادي عن انطلاق فرع جديد لأكاديميات كرة القدم بمحافظة السويس، وذلك بمركز شباب فيصل.

وقد تم توقيع العقود داخل مقر نادي الزمالك، بحضور الكابتن هشام يكن المدير الفني لأكاديميات النادي، والمهندس زياد البارودي مدير أكاديميات نادي الزمالك.

ويأتي هذا التوسع ضمن رؤية النادي الاستراتيجية لزيادة عدد الفروع داخل مصر وخارجها، بما يواكب طموحات النادي في اكتشاف المواهب ودعم قطاع الناشئين.

ومن المنتظر افتتاح المزيد من الفروع خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لجهود مجلس الإدارة في نشر اسم وشعار النادي في مختلف محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها.

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