موقفه ضعيف.. لاعب الزمالك السابق يعلق على شكوى زيزو

كتبت-هند عواد:

علق جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، على أزمة الأبيض وأحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الحالي.

وقدم أحمد سيد زيزو شكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الزمالك، يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة، والتي تقدر بـ82 مليون جنيه.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة النهار: "موقف زيزو بعد شكوى الزمالك "ضعيف جدًا"، خصوصا بعدما خالف تعليمات النادي في بعض الأمور، وانقطاعه عن التدريبات".

واختتم: "كذلك استخراج تأشيرة أمريكا من دون الحصول على موافقة النادي، أرى الأمر محسوما لصالح الزمالك، وزيزو لجأ للشكوى، من أجل تخفيض العقوبة ضده".

ما هي سبب أزمة زيزو والزمالك؟

كشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، سبب تقديم زيزو شكوى في الزمالك، وقال: "اللاعب طالب في شكواه بمبلغ 82 مليون جنيه مستحقات متأخرة، بخلاف بطولة كأس مصر، ردا على مطالبات الزمالك بالتحقيق معه".

اقرأ أيضًا:

أول حوار مع أحمد إبراهيم المتسبب في انضمام شيكابالا إلى الزمالك

قال لنا عايز رأسي مرفوعة".. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس اعتزال حازم إمام