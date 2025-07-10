"مش عارف أقولها إزاى".. مهيب يفجر مفاجأة حول إمام عاشور بسبب زيزو

كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة بشأن، طلبات إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من أجل تعديل عقده والتساوي مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

قال مهيب خلال برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "إمام عاشور الشغل الشاغل في الأهلي دلوقتي من أجل ترضيته وكان في كلام معاه ومع وكيله من محمد يوسف".

وأكمل: "إمام مش عارف اقولها إزاي بس يجب ترضيه لأن اللعيبة بتبص لبعض زيزو جيه بكام وتريزيجية بكام رغم أن في تعاقد لكن الكل بيبص لبعض حالياً".

وتابع: "معلومة من الاخر إمام عاشور عايز يتساوى بنفس راتب زيزو ده معلومة اكيدة".

وشدد في تصريحاته: "أنا بقول كلام واضح مفهوش فصال ولا في جدال ولا تزويق، يجب على إدارة الأهلي ترضية اللاعب علشان يلعب بنفس والدنيا تبقى زي الفل".

واختتم تصريحاته: "إمام عاشور معلوماتي 100% أنه عايز يتساوى بنفس القيمة الماليه لزيزو".