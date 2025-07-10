"ملايين تعود لسنوات قديمة".. مفاجأة مدوية حول شكوى زيزو ضد الزمالك

كتب- محمد خيري:

تقدم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بشكوى رسمية ضد ناديه السابق الزمالك، من أجل الحصول على باقي مستحقاته المتأخرة.

ووفقا لما تقدم به زيزو خلال الشكوى، الحصول على مبلغ 82 مليون جنيه، باقي مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

ولم يذكر زيزو خلال الشكوى طلبه الحصول على مكافأة تتويج الأبيض ببطولة كأس مصر، رغم مشاركته في البطولة الموسم الماضي وإحرازه هدف في مرمى سيراميكا كليوباترا في المباراة قبل النهائية.

تفاصيل مستحقات زيزو لدى الزمالك

وحصل موقع "مصراوي"، على نسخة من الشكوى المقدَّمة من محامي اللاعب، حيث جاءت تفاصيل مستحقات "زيزو" بدون مكافأة الفوز بكأس مصر، على النحو التالي:

-3 ملايين و333 ألف جنيه، قيمة مشاركته في 15 مباراة فعلية خلال موسم 2024-2025.

-15 مليون جنيه، مستحق عن موسم 2022-2023.20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2023-2024.

-20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2024-2025.

-23 مليونًا و969 ألفًا و230 جنيهًا، قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عن موسم 2024-2025.