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خاص.. إنبي يتعاقد مع "جوهرة" طنطا

11:46 ص الخميس 10 يوليه 2025

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كتب- محمد القرش:

أنهى مجلس إدارة نادي إنبي اتفاقه مع نظيره نادي طنطا من أجل التعاقد مع لاعب الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمصدر مُطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أكد إن نادي إنبي حصل على توقيع أقطاي عبد الله لاعب فريق طنطا لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد المهاجم صاحب ال22 عاما أحد نجوم دوري المحترفين ونادي طنطا، حيث تم تلقيبه ب "الجوهرة" نظرا للمستوى الملفت الذي ظهر به خلال المواسم الماضية.

ومن جانبه يبحث نادي إنبي بتدعيم صفوفه كما هو معتاد بلاعبين شباب من أجل الاستفادة من جهودهم في المستقبل ببيعهم بمقابل مادي كبير، والاستفادة ماليا منهم.

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نادي إنبي طنطا أقطاي عبد الله
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