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هشام حنفي: الأهلي سيصبح مثل بايرن ميونخ الموسم المقبل

10:30 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    وسام أبو علي من مباراة الأهلي وبورتو
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    الأهلي وبورتو1
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    الأهلي وبورتو
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (8) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (5) (1)
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (3) (1)
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كتبت-هند عواد:

تحدث هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، عن مستوى الفريق خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون مثل بايرن ميونخ في ألمانيا.

وقال هشام يكن في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "خروج الأهلي من كأس العالم للأندية، لم يكن على حجم طموحات الجماهير، لكن لن يكون هناك منافس للفريق في الموسم المقبل بالدوري المصري، الأهلي سيكون مثل بايرن ميونخ في الدوري الألماني، ولم يتمكن أي فريق من منافسته حتى بيراميدز".

وأضاف: "الأهلي يريد بيع وسام أبو علي بمبلغ لا يقل عن 10 مليون دولار، وأنا أرى أن أي لاعب يريد الرحيل لا مانع من رحيله مثلما كان يفعل صالح سليم، أعتقد أنه سيحسم مصيره خلال يومين، وبالتحديد قبل السفر إلى تونس".

واختتم هشام حنفي: "محمد شريف سيحتاج لاستعادة الثقة من جديد لوجوده بشكل أساسي مع الأهلي، وسيكون المهاجم الأول في حال رحيل وسام أبو علي".

معسكر إعداد الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض معسكر إعداد للموسم الجديد، في تونس يوم 18 يوليو الحالي.

ويعود الأهلي للتدريبات من جديد بعد 4 أيام، بعدما حصل على راحة لمدة 18 يوما بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.

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