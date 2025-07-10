الاتحاد السكندري يوضح حقيقة طلبه قرض من أحد البنوك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أوضح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طلبهم قرض مالي من أحد البنوك.

وأشار سلامة، خلال بيان رسمي أورده نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء، إلى أن الأمر عارِ تماماً عن الصحة ولا أساس له من الواقع.

وأهاب مجلس إدارة نادي الاتحاد بجماهير النادي ووسائل الإعلام بتحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من خلال مجلس الإدارة أو المنصات الرسمية.

وشدد مجلس إدارة نادي الاتحاد على أن النادي يسير بخطى ثابتة وفق رؤية إدارية ومالية تهدف الحفاظ على استقرار النادي وتقدمه.

وأتم النادي السكندري بيانه بالتنويه إلى أنه من الصعب الرد على كل ما يتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي لذا يناشد جماهيره بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار.