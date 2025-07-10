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فيديو نادر لمواجهة سابقة بين مدرب الزمالك السابق ومارادونا في الدوري الإماراتي

07:31 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أيمن الرمادي (2)
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 6 صورة
    أيمن الرمادي
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    أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك
  • عرض 6 صورة
    مارداونا
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر يظهر خلاله أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أثناء مصافحته للنجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، في لقاء جمع بين فريقي دبي والوصل ضمن منافسات الدوري الإماراتي.

وظهر الرمادي، خلال الفيديو وهو يتوجه لمصافحة مارادونا قبل انطلاق المباراة التي أقيمت في موسم 2011-2012، حين كان الأرجنتيني يتولى تدريب فريق الوصل.

ويُعد الرمادي من أبرز المدربين المصريين الذين تركوا بصمة كبيرة في الكرة الإماراتية، حيث تولى تدريب ثمانية أندية في الإمارات، من بينها الظفرة، دبي، الشارقة، اتحاد كلباء، عجمان، خورفكان، وحتا، إضافة إلى نادي الإمارات، وصعد سبع مرات إلى دوري المحترفين، منها ثلاث مرات مع نادي دبي، ومرة مع كل من الظفرة، الشارقة، اتحاد كلباء، وعجمان.

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أيمن الرمادي نادي الزمالك مارادونا أيمن الرمادي ومارادونا
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