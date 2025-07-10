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من واقع المران.. فيريرا يركز على حل مشكلة للاعبين الزمالك

06:05 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
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القاهرة ـ مصراوي

واصل فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين تدريباته على استاد الكلية الحربية تحضيراً لمنافسات الموسم المقبل 2025/26.

وظهر فيريرا مدرب الزمالك في مرانه الثاني مع الفريق وهو يعمل على حل أزمة التراجع البدني للاعبين منذ نهاية الموسم الماضي.

وركز الجهاز الفني خلال المران على أداء اللاعبين لتدريبات لرفع معدلات اللياقة للاعبين بعد فترة الراحة التي حصلوا عليه.

وقسّم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين خلال المران لخوض تدريبات الركض حول الملعب بجانب فقرة تدريبية بدنية بالكرة.

وكان المدرب الرتغالي قد عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران لشرح خطة الإعداد للموسم الجديد.

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