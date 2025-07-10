"اللاعب يرحب بالفكرة".. مصدر يكشف لمصراوي عرضًا سعوديًا لجناح الأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تلقى لاعب الأهلي أحمد عبد القادر عرضًا مباشرًا من مسؤولي نادي الحزم السعودي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن نادي الحزم يريد ضم عبدالقادر على سبيل الإعارة وينتظر رد لاعب الأهلي.

وأوضح المصدر ذاته أن عبدالقادر يريد الرحيل عن الأهلي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة كما يتطلع لتكون تجربته المقبلة خارج مصر.

عبدالقادر الذي عاد بعد نهاية الموسم الماضي 2024/25 من تجربة إعارة لنادي قطر القطري كان قد تلقى عرضًا من سراميكا كليوباترا خلال الأيام الماضية ولكن لا يميل للعروض المصرية، بحسب المصدر ذاته.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن النادي الأهلي لن يوافق على فسخ التعاقد مع عبدالقادر.

عبدالقادر صاحب الـ 26 عاماً شارك خلال الموسم الماضي بـ 17 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا خلال 1360 دقيقة لعب.