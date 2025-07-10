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الأهلي سينعش خزينة الزمالك بقرابة 7 مليون جنيه.. ما القصة؟

06:01 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    ياسين مرعي
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    صورة شعار نادي الزمالك
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    شعار نادي الزمالك
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن حصول نادي الزمالك على مبلغ 6 مليون و 750 ألف جنيه حال إتمام انتقال مدافع فاركو ياسين مرعي لصفوف الأهلي.

الأهلي أتم اتفاقه مع اللاعب صاحب الـ 23 عاماً وناديه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 35 مليون جنيه، بحسب مصدر مطلع لمصراوي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي أن المبلغ يأتي كنسبة 15% من قيمة الصفقة إذ أن ياسين مرعي كان من ناشئين الزمالك لذا يحق للنادي الحصول على حق الرعاية.

ويعد مرعي أحد ناشئين نادي الزمالك الذين بزغوا بالقطاع إذ تم تصعيده أكثر من مرة للتدريبات مع الفريق كما خاض مباراتين مع الفريق الأول في موسم 2019/2020.

وشارك مرعي في الموسم التالي 2021/2020 في مباراة كأساسي مع الزمالك كانت بدور نصف نهائي بطولة كأس مصر أمام أسوان.

ورغبة في الحصول على فرصة أكبر خرج اللاعب على سبيل الإعارة في موسم 2021/22 لنادي فاركو قبل أن ينتقل بصورة نهائية.

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