ماذا قدم أحمد ربيع ليخطف أنظار مسؤولي الزمالك؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يخوض مسؤولو الزمالك خلال الفترة الجارية مفاوضات مُكثفة مع نظرائهم في نادي البنك الأهلي لحسم صفقة لاعب خط وسط الأخير أحمد ربيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار مصدر مطلع على مجريات الصفقة، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إلى أن الصفقة حتى الآن تقترب من الانتهاء لصالح الزمالك.

ربيع صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف نادي السكة الحديد.

اللاعب كان سبق وفاوض الزمالك نادي السكة الحديد لضمه ولكن حال تعرض القلعة البيضاء لإيقاف قيد من إتمام الصفقة لينتقل بعد ذلك للبنك الأهلي بعقد لمدة 3 مواسم ونصف.

وشارك ربيع بعد الانضمام لصفوف البنك الأهلي بـ 11 مباراة في النصف الثاني من الموسم بواقع 433 دقيقة لعب.

وواصل الظهور مع الفريق في الموسم التالي إذ شارك بـ 20 مباراة صنع خلالهم هدفًا وحصل على 4 بطاقات صفراء خلال 1347 دقيقة لعب ليدفع مسؤولو الزمالك للنظر إليه مرة أخرى للتعاقد معه بعدما فشل الأمر في المرة الأولى.