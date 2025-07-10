كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ودع محمد عبد الشافي نجم الزمالك السابق السابق، محمود شيكابالا بعد قرار اعتزاله برسالة مؤثرة، ونشر مقطع فيديو له عبر موقع "إنستجرام"، وكتب: "إلى من كان الأخ قبل أن يكون الزميل… مشوار طويل جمعنا، تقاسمنا فيه المسؤولية، والنجاح، والمواقف التي تصنع الرجال".

وأضاف: "كنت كما عهدتك دائمًا: ثابتًا في حضورك، صادقًا في عطائك، وفيًّا لما تحمله من انتماء لهذا الكيان. اليوم نطوي صفحة من العمر داخل المستطيل الأخضر، لكن ما تبقى في القلب والتاريخ لا يطويه زمن، شكرًا لك… على ما قدّمته، وما كنت عليه".

واحتفل حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد وكيلسي البولندي حاليا والزمالك سابقا، بحفل زفافه، ونشر صور ومقاطع فيديو من الحفل.

ونشر محمد رضا "بوبو" لاعب بيراميدز، صورته من عودته لتدريبات الفريق اليوم، بعد انتهاء إعارته إلى سيراميكا كليوباترا.

وشارك زيزو لاعب الأهلي، متابعيه صورته مع زوجته، وهما يستمتعان بعطلتهما خارج مصر، فيما نشر حسام عبد المجيد لاعب الزمالك صورته من صالة الألعاب الرياضية رفقة صفقة الأبيض الجديدة أحمد شريف.