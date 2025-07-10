كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة مؤثرة من عبد الشافي.. زيزو وزوجته.. وزفاف لاعب منتخب مصر

05:49 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حسام عبد المجيد يهنيء محمود عواد بعيد ميلاده_12
  • عرض 12 صورة
    محمد عبدالشافي يودع شيكابالا_1
  • عرض 12 صورة
    محمد رضا بوبو من تدريبات بيراميدز_2
  • عرض 12 صورة
    زيزووزوجته_7
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف حسن قداح_9
  • عرض 12 صورة
    حسام عبد المجيد وأحمد شريف من صالة الألعاب الرياضية_10
  • عرض 12 صورة
    زفاف حسن قداح_4
  • عرض 12 صورة
    زفاف حسن قداح1_5
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف حسن قداح1_3
  • عرض 12 صورة
    حسن قداح يحتفل بحفل زفافه_11
  • عرض 12 صورة
    احتفال حسن قداح بحفل زفافه_8
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ودع محمد عبد الشافي نجم الزمالك السابق السابق، محمود شيكابالا بعد قرار اعتزاله برسالة مؤثرة، ونشر مقطع فيديو له عبر موقع "إنستجرام"، وكتب: "إلى من كان الأخ قبل أن يكون الزميل… مشوار طويل جمعنا، تقاسمنا فيه المسؤولية، والنجاح، والمواقف التي تصنع الرجال".

وأضاف: "كنت كما عهدتك دائمًا: ثابتًا في حضورك، صادقًا في عطائك، وفيًّا لما تحمله من انتماء لهذا الكيان. اليوم نطوي صفحة من العمر داخل المستطيل الأخضر، لكن ما تبقى في القلب والتاريخ لا يطويه زمن، شكرًا لك… على ما قدّمته، وما كنت عليه".

واحتفل حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد وكيلسي البولندي حاليا والزمالك سابقا، بحفل زفافه، ونشر صور ومقاطع فيديو من الحفل.

ونشر محمد رضا "بوبو" لاعب بيراميدز، صورته من عودته لتدريبات الفريق اليوم، بعد انتهاء إعارته إلى سيراميكا كليوباترا.

وشارك زيزو لاعب الأهلي، متابعيه صورته مع زوجته، وهما يستمتعان بعطلتهما خارج مصر، فيما نشر حسام عبد المجيد لاعب الزمالك صورته من صالة الألعاب الرياضية رفقة صفقة الأبيض الجديدة أحمد شريف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو وزوجته محمد عبد الشافي الزمالك شيكابالا أحمد سيد زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض