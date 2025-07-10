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"إحداهما من الدوري الأمريكي".. الزمالك يعلن رسميًا تدعيم صفوفه بصفقتين بفريق السيدات

05:48 ص الخميس 10 يوليو 2025

شعار نادى الزمالك

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أعلن نادي الزمالك إتمام إجراءات التعاقد مع صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف فريق كرة القدم للسيدات.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى تعاقده مع اللاعبة جيان عبدالنبي قادمة مـن نادي DSA UNITED الأمريكي.

وكذلك التعاقد مع اللاعبة ملك عادل قادمة من نادي المعادي واليخت.

وكان نادي الزمالك قد أعلن يوم أمس الأحد التعاقد مع اللاعبة كريمة جمال قادمة من نادي مونستر الهولندي بعقد لمدة موسمين، فيما سبق وأعلن التعاقد مع اللاعبة شروق إبراهيم قادمة من نادي البنك الأهلي

وأعلن الزمالك التجديد لمدافعة الفريق ماهيتاب حسني لمدة موسم وكذلك لحارسة مرمى الفريق نورا عبدالمجيد لمدة موسم إضافي.

يذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع علي السعيد ليكون مديرًا فنيًا للفريق في الموسم الجديد 2025/26.

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