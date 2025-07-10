لاعب الأهلي السابق: تمنيت الانتقال للزمالك

قال أحمد ياسر ريان، مهاجم نادي البنك الأهلي، إنه تمنى الانضمام للزمالك ولكن لم تتم الصفقة بشأن أمور مالية.

وأضاف ريان خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون سبورت، مساء الإثنين:"وافقت على الانتقال للزمالك لأنه نادِ كبير وشرف لأي لاعب في مصر التواجد به وتمنيت التواجد به ولكن لم يتوصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مالي مع سيراميكا كليوباترا".

ريان كان قد انتقل من صفوف سيراميكا كليوباترا للبنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار صاحب الـ 27 عاماً إلى أنه تلقى عروضًا من الأهلي، الزمالك وبيراميدز خلال تواجده بصفوف سيراميكا كليوباترا ولكن لم يتم التوصل لاتفاقات نهائية حينها.

ريان شارك بقميص البنك الأهلي خلال الموسم الماضي 2024/25 بـ 19 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

ويعد ريان من ناشئي النادي الأهلي إذ تم تصعيده للفريق الأول موسم 2017/18 قبل أن يرحل على سبيل الإعارة لصفوف الجونة في الموسم التالي ثم خاض تجربة بصفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة موسم 20/21 وأخرى بقميص ألتاي التركي في الموسم التالي قبل العودة للأهلي مجددًا الذي باع عقده بصورة نهائية لصالح سيراميكا كليوباترا في موسم 22/23 ومنه رحلّ الموسم الماضي للبنك الأهلي.