بعد اقترابه من الأهلي.. ماذا قدم أحمد هاني مع سيراميكا كليوباترا؟

ألمح الظهير الأيمن بصفوف سيراميكا كليوباترا أحمد هاني لاقتراب انتقاله لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعاد هاني صاحب الـ28 عاماً "Story" عبر حسابه بمنصة انستجرام تشير إلى اقترابه من النادي الأهلي.

أحمد هاني كان قد انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا قادمًا من صفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23.

وشارك اللاعب الذي ينشط بمركز الظهير الأيمن في موسمه الأول مع سيراميكا كليوباترا 2022/23 بمختلف المسابقات 18 مباراة حصل خلالها على بطاقتين صفراويتين بمعدل 1463 دقيقة لعب.

واستطاع هاني في حجز مقعده أساسيًا بالموسم الثاني مع الفريق إذ سجل هدفًا وصنع آخر خلال 30 مباراة بواقع 2481 دقيقة لعب ولكن قل معدل اللعب بالموسم الماضي ليصل إلى 1511 دقيقة خلال 21 مباراة ولكنه لم يصنع أو يسجل أي هدف.

هاني قد بدأ مشواره بناشئين الإسماعيلي قبل أن يرحل من فريق الشباب بالدراويش إلى طلائع الجيش في موسم 17/18 على سبيل الإعارة قبل أن يشتري طلائع الجيش عقده بصورة نهائية في الموسم التالي.

وخرج اللاعب بعد ذلك لفترة إعارة لصفوف حرس الحدود قبل أن يعود مع نهاية الموسم 18/19 لصفوف طلائع الجيش ويستمر معه قبل الانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا في موسم 22/23.

وخاض هاني بحسب منصة ترانسفير ماركت خلال مسيرته 113 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع ثلاثة خلال 8129 دقيقة لعب.

وسبق للاعب التدرج في المنتخبات السنية المختلفة ولكنه لم يشارك مع المنتخب الأول.