بعد اقترابه من سموحة.. ماذا قدمّ حسام أشرف بقميص الزمالك؟

اقترب مهاجم نادي الزمالك حسام أشرف من الانتقال لصفوف نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

مصدر مسؤول بالزمالك، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الأمور حُسمت بين اللاعب وسموحة ولكن يتبقى بعض التفاصيل بخصوص مبلغ الإعارة يتم الاتفاق عليه خلال الفترة الحالية بين الناديين.

صاحب الـ 24 عاماً كان قد خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الزملك لصفوف بلدية المحلة؛ حيث تألق ليعيده مسؤولو القلعة البيضاء.

حسام أشرف الذي يجيد كذلك اللعب بمركز الجناح الأيمن والأيسر كان قد أنهى موسم 2023/24 بقميص المحلة كثالث هدافين الموسم برصيد 14 هدفًا بفارق 3 أهدف عن مهاجم بيراميدز فيستون مايلي صاحب المركز الثاني و بفارق 4 أهداف عن وسام أبو علي لاعب بيراميدز الذي تصدر القائمة.

ولكن حين عاد حسام للزمالك في الموسم الماضي 2024/25 لم يحصل على الفرصة ذاتها مع بلدية المحلة إذ شارك بـ 21 مباراة بواقع 640 دقيقة لعب سجل خلالها 3 أهداف في مختلف البطولات مقارنة بمشاركته في موسم 2023/24 بـ 32 مباراة مع البلدية في بطولة الدوري فقط بواقع لعب 2698 دقيقة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع هدفين.

حسام أشرف من ناشئي الزمالك إذ تم تصعيده للفريق الأول بصورة رسمية موسم 2022/23 ولكنه لم يحصل على فرصة كبيرة بعدما تسبب في إيقاف قيد النادي على خلفية توقيعه لشركة تسويق في الكاميرون على أمل أن تسوقه في أوروبا.

وقال اللاعب عن هذه الفترة في تصريحات إعلامية إنه تعرض للظلم في الزمالك بسبب هذه الواقعة.

وخرج اللاعب الذي تدرج بصفوف المنتخبات السنية المختلفة دون المنتخب الأول، من الزمالك بعد هذه الأزمة معارًا لصفوف البنك الأهلي في موسم 22/23 ولكنه لم يحصل على الفرصة ليفسخ تعاقده مع النادي ويعود للزمالك على قائمة الانتظار قبل أن ينضم لصفوف بلدية المحلة ويثبت قدراته.