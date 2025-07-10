"بطولة وحيدة".. رحلة ربع قرن للمدرب طلعت يوسف بعد إعلان اعتزاله

أعلن المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، طلعت يوسف، انتهاء رحلته التدريبية في مصر واكتفائه بما حققه في مجاله التدريبي ليبدأ مرحلة جديدة من الراحة الاستجمام التي لم يعشها بالشكل الكافِ مع أسرته.

طلعت يوسف صاحب الـ 70 عاماً بدأ مسيرته التدريبية من بوابة نادي الاتحاد السكندري في موسم 1998/99 وهو الفريق الذي تولى تدريبه أكثر من مرة.

وشهدت مسيرة طلعت يوسف تدريبه 14 فريقًا بخلاف الاتحاد ومنهم فرقًا دربها أكثر من مرة مثل طلائع الجيش وأهلي طرابلس الليبي.

وشملت قائمة الأندية التي دربها طلعت يوسف بجانب الاتحاد كل من: الكروم السكندري، بلدية المحلة، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، المصري، بني سويف، أهلي طرابلس الليبي، بتروجت، سموحة، مصر المقاصة، الإسماعيلي، الجونة، إنبي، مودرن سبورت.

وخلال مسيرته التي جاوزت الـ 25 عاماً لم يحصد طلعت يوسف أي بطولة سوى بطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس في موسم 2013/14 كثالث مدرب مصري يتوّج بالبطولة.

بعدما حصل عليها المدرب المصري محمد عبده صالح الوحش مع أهلي بنغازي مطلع السبعينيات، والمدرب الراحل علي شرف الدين سليمان مع التحدي الليبي في موسم 77/76 بجانب كونه رابع مدرب أجنبي يقود أهلي طرابلس للقب الدوري وسادس مدرب بتاريخ النادي يحصد بطلوة الدروي.