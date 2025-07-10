كيف يخطط الزمالك لتسهيل مهمة فيريرا مع الفريق؟

عاد الزمالك يوم الأحد الماضي ليفتح صفحة الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2025/26 تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

خاض الزمالك مرانه الأول تحضيرًا للموسم الجديد باستاد الكلية الحربية لفرض مزيدًا من التركيز والانضباط.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد لتسهيل المهمة لفيريرا من خلال عدة قرارات نستعرضها خلال السطور التالية:

1) معسكر الزمالك

أشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء إلى وجود اتجاه داخل الزمالك لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد في العاصمة الإدارية؛ إذ يرون إنها بمثابة مكان مغلق وبعيد عن الأضواء، بينما أصوات أخرى تنادي بإقامته في مدينة ساحلية، والأمر لا يزال محل نقاش.

2) وديات لتجهيز الفريق

يعمل مسؤولو الزمالك على توفير عدة وديات خلال الفترة الجارية للفريق ليتعرف الجهاز الفني عن قرب على إمكانيات اللاعبين وستكون البداية بودية أمام فريق أورانج يوم الجمعة المقبل.

3) تسريع ملف الصفقات

وأوضح المصدر ذاته أن المدير الرياضي للزمالك جون إدوارد يعمل على حسم ملف الصفقات خلال الفترة الجارية سواء اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم أو الراحلين لينتظموا سريعًا بالتحضيرات للموسم الجديد.

وكان الزمالك قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري في المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 47 نقطة خلف بيراميدز الوصيف بـ 56 نقطة والأهلي المتوّج باللقب برصيد 58 نقطة، بينما اكتفى لاعبو القلعة البيضاء بالتتويج بلقب الكأس.