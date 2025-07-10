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عربة سندوتشات والرصيف.. 15 صورة لناشئين الزمالك من أمام بوابات النادي

04:19 ص الخميس 10 يوليو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
  • عرض 15 صورة
    لاعبي نادي الزمالك مواليد 2007
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في مشهد لاقى استياء الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم وبشكل خاص من جماهير نادي الزمالك، ظهر عدد من لاعبي قطاع الناشئين في القلعة البيضاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعبي نادي الزمالك مواليد 2007، أثناء عودتهم إلى مران الفريق في أول يوم بعد العودة للتدريبات الجماعية للفريق، وهم يتواجدون أمام بوابات النادي، على إحدى عربات السندوتشات المتواجدة بجوار سور النادي.

كما ظهر لاعبو الفارس قطاع الناشئين بالفارس الأبيض، وهم يجلسون على الرصيف أمام بوابات النادي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، هو المشهد الذي لاقى غضب الكثير من الجماهير.

واستنكر عدد كبير من جماهير الكرة المصرية وبالأخص جماهير الفارس الأبيض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هذا المشهد، لكون هذا الأمر لا يليق بلاعبين أحد أكبر الأندية في مصر.

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