"لعب للصفاقسي".. من هو محمود غربال صفقة الزمالك المحتملة؟

كتب - يوسف محمد:

دخل اللاعب التونسي محمود غربال الظهير الأيمن لفريق الاتحاد المنستيري، ضمن اهتمامات نادي الزمالك، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات الماضية إلى وجود اهتمام من قبل الفارس الأبيض للتعاقد مع اللاعب صاحب ال 21 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من هو محمود غربال المرشح للإنضمام للزمالك؟

ويبلغ محمود غربال من العمر 21 عاما، فهو من مواليد 31 ديسمبر من عام 2003 بمدينة صفاقس التونسية.

وبدأ صاحب ال 21 عاما مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بنادي الصفاقسي التونسي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول للفريق في يوليو 2021.

ولعب غربال مع فريق الصفاقسي التونسي 40 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة، قبل الانتقال إلى الاتحاد المنستيري في يوليو 2024.

وشارك اللاعب مع فريق الاتحاد المنستيري خلال الموسم الماضي، في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك صاحب الـ 21 عاما، في 3 مباريات بكل البطولات ولكنه لم يتمكن من تسجيل أهداف.

وحقق غربال لقب وحيد في مشواره بكر القدم حتى الآن، هو لقب كأس تونس رفقة الصفاقسي التونسي موسم 2021-2022.

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