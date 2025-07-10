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"لن تكون موجهة".. الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة الموسم الجديد من الدوري

03:49 ص الخميس 10 يوليه 2025
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة عن الموعد المبدئي لإقامة قرعة منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري 2025/26.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"الموعد المبدئي لقرعة الموسم الجديد من الدوري خلال الفترة من 20 حتى 23 يوليو".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"البطولة ستنطلق يوم 8 أغسطس والقرعة لن تكون موجهة".

ومن المقرر أن يقام الموسم الجديد من الدوري بمشاركة 21 فريقًا بعد إلغاء الهبوط على أن يقام الدور الأول بصورة طبيعية ثم يتم تقسيم الفريق بالدوور الثاني لمجموعتين على أن يهبط في نهاية الموسم 4 أندية ويتأهل ثلاثة فقط ليعود الدوري 20 فريقًا.

يذكر أن الأهلي قد توّج بلقب النسخة الماضية من الدوري بعدما جمع 58 نقطة بفارق نقطتين عن نظيره بيراميدز الوصيف.

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