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"حطوا مبالغ ضخمة قدامه".. صديق شيكابالا يكشف لمصراوي كواليس توقيعه للأهلي

08:25 ص الخميس 10 يوليو 2025
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    شيكابالا وأحمد إبراهيم في الفريق الأول للزمالك
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    حوار مع احمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق
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    أحمد إبراهيم وشيكابالا
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    مراسلة مصراوي مع أحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق
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    مدرسة الكرة
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    شيكابالا أثناء وجوده في مدرسة الكرة
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    محمود شيكابالا
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    شيكابالا وأبو تريكة
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    محمود عبد الرازق شيكابالا
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    شيكابالا
  • عرض 16 صورة
    شيكابالا
  • عرض 16 صورة
    محمود شيكابالا
  • عرض 16 صورة
    محمود شيكابالا خلال احترافه باليونان
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    محمود شيكابالا
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    شيكابالا مع منتخب مصر للشباب
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كتبت-هند عواد:

في عام 2006، عاد محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق ولاعب باوك اليوناني آنذاك، إلى مصر لقضاء عطلته مع أسرته. وأثناء العودة فوجئ بصعوبة عودته إلى اليونان، بسبب أزمة تتعلق بالتجنيد.

ويحكي شيكابالا في أحد اللقاءات المتلفزة، أنه ذهب إلى مسؤولي الزمالك آنذاك لعودته للفريق، لكنهم تخلفوا عن الموعد لأكثر من مرة، مما دفعه للتوقيع على عقود انضمامه للأهلي، لكن الصفقة لم تكتمل.

وكشف أحمد إبراهيم صديق شيكابالا ولاعب الزمالك السابق، كواليس تلك الواقعة، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "في أحد المعسكرات شيكابالا حكى لي ما حدث، وقال إنهم عرضوا عليه مبالغ ضخمة رأى قيمتها أمامه، وكان سيوقع عقدًا مدته 3 سنوات ويحصل على المبلغ مقدمًا "حطوا مبالغ ضخمة قدامه" لا أحد يمكنه رفض هذا العرض".

وأضاف: "كان من المفترض أن يجتمع مع مسؤولي الزمالك مرتين، لكنهم لم يحضروا، فعلم الأهلي وتواصل معه، وقدم له العرض المغري الذي لا يمكن رفضه، وعندما علم الزمالك، تواصلوا معه، فذهب إليهم على الفور، رغم أن عرض الزمالك كان أقل بكثير. شيكابالا لا يُعوَّض، وانتماؤه لم يعد موجودًا بين اللاعبين".

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