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4 لاعبات.. صفقات الزمالك قبل بداية الموسم

03:37 ص الخميس 10 يوليه 2025

نادي الزمالك

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كتبت-هند عواد:

دعم نادي الزمالك، صفوف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بـ4 صفقات بينهم محترفتين، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الزمالك مع كل من، شروق إبراهيم من البنك الأهلي، ملك عادل قائدة المعادي واليخت السابقة، إضافة إلى كريمة جمال من مونستر الهولندي بعقد يمتد لمدة موسمين وجيان عبد النبي من فريق DSA UNITED الأمريكي.

ومع نهاية الموسم الماضي الذي أنهاه الزمالك في المركز الرابع بالدوري المصري للسيدات، أعلن الأبيض رحيل عادل حسين مدرب الفريق، وتولى محمد عزت بدلا منه.

ولم يمر سوى شهرا واحدا، وأعلن محمد عزت فسخ تعاقده مع الزمالك، وتولى علي السعيد مدرب فريق 2006 بالأهلي سابقا، تدريب الأبيض.

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