قال لنا عايز رأسي مرفوعة".. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس اعتزال حازم إمام

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، كواليس اعتزال حازم إمام "الكبير" بعد تتويج الأبيض بلقب كأس مصر على حساب إنبي.

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة لمصراوي: "قبل رحيلي عن الزمالك لعبت مع حازم إمام وحصلنا على بطولة كأس مصر، أتذكر قبل ما ننزل من الأتوبيس للمباراة، قال لنا: "يا جماعة ده آخر ماتش وهعتزل فأتمنى أننا نحصل اللقب عشان يوم ما اعتزل أكون رافع رأسي".

وأضاف: "الزمالك كان يسير بشكل سيء، كنا نتعرض للهزائم مثل خسارة بني عبيد، الفترة كانت صعبة جدا ولم يتوقع أحد أن نفز بكأس مصر، وحازم إمام قال لنا إنها آخر مباراة له، الجميع لعب من أجله، وظهر من أول دقيقة أننا هنفوز رغم أن إنبي كان يقدم مستويات جيدة طول الموسم".

واختتم أحمد إبراهيم: "عندما صعدت للفريق الأول كنت أجلس في جانب بعيد، جاء كابتن حازم إمام لي وأخبرني أنني طالما دخلت هذه الغرفة فمثلي مثل اللاعبين وأن أتدرب وأفعل ما كنت أفعله في الناشئين، حتى أننا كنا نخشى الالتحام مع اللاعبين الكبار، لكنه أخبرنا بأن نتدرب بشكل طبيعي".