كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

اورانج سبورت

- -
18:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

قال لنا عايز رأسي مرفوعة".. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس اعتزال حازم إمام

09:49 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شيكابالا وأحمد إبراهيم في الفريق الأول للزمالك
  • عرض 5 صورة
    حازم إمام وميدو
  • عرض 5 صورة
    حازم امام
  • عرض 5 صورة
    حازم إمام
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، كواليس اعتزال حازم إمام "الكبير" بعد تتويج الأبيض بلقب كأس مصر على حساب إنبي.

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة لمصراوي: "قبل رحيلي عن الزمالك لعبت مع حازم إمام وحصلنا على بطولة كأس مصر، أتذكر قبل ما ننزل من الأتوبيس للمباراة، قال لنا: "يا جماعة ده آخر ماتش وهعتزل فأتمنى أننا نحصل اللقب عشان يوم ما اعتزل أكون رافع رأسي".

وأضاف: "الزمالك كان يسير بشكل سيء، كنا نتعرض للهزائم مثل خسارة بني عبيد، الفترة كانت صعبة جدا ولم يتوقع أحد أن نفز بكأس مصر، وحازم إمام قال لنا إنها آخر مباراة له، الجميع لعب من أجله، وظهر من أول دقيقة أننا هنفوز رغم أن إنبي كان يقدم مستويات جيدة طول الموسم".

واختتم أحمد إبراهيم: "عندما صعدت للفريق الأول كنت أجلس في جانب بعيد، جاء كابتن حازم إمام لي وأخبرني أنني طالما دخلت هذه الغرفة فمثلي مثل اللاعبين وأن أتدرب وأفعل ما كنت أفعله في الناشئين، حتى أننا كنا نخشى الالتحام مع اللاعبين الكبار، لكنه أخبرنا بأن نتدرب بشكل طبيعي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد إبراهيم حازم إمام الزمالك اعتزال حازم إمام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
4 لاعبات.. صفقات الزمالك قبل بداية الموسم

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان