مصدر يكشف حقيقة اعتذار الترجي التونسي عن خوض مباراة ودية أمام الأهلي

نفي مصدر داخل النادي الاهلي، كل ما يثار خلال الساعات الماضية، حول اعتذار الترجي التونسي لعب مباراة ودية أمام النادي الأهلي، خلال معسكر المارد الأحمر المقرر إقامته في تونس، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أي مباراة ودية سيخوضها الفريق في المعسكر حتى الآن سوى مباراة النجم الساحلي فقط.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يتم الاتفاق مع الترجي التونسي من الأساس على خوض مباراة ودية أمام الأهلي في معسكر تونسي، حتى يتم إلغائها أو الاعتذار عنها".

وأضاف: "حتى الآن لم يتم الاتفاق على أي مباراة في الأهلي معسكر بتونس، سوى على مباراة النجم الساحلي فقط".

واختتم المصدر تصريحاته: "شركة التسويق المنظمة لمعسكر المارد الأحمر في تونس، مازالت تدرس الأمور لإقامة مباريات قوية ومميزة للفريق، في هذا المعسكر قبل بداية الموسم الجديد".

ويتواجد لاعبي النادي الأهلي حاليا في فترة راحة، بعدما منحهم الجهاز الفني للفريق راحة من التدريبات الجماعية لمدة 18 يوم، عقب توديع بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات.

وكان المارد الأحمر ودع مونديال الأندية 2025 من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، يعد التعادل في مباراتين والعزيمة في مباراة.