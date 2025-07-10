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"هيبقي زي بايرن ميونخ"..نجم الأهلى السابق يتوقع مستواه في الموسم المقبل

03:14 ص الخميس 10 يوليو 2025
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    رسالة إمام عاشور للاعبي الأهلي
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    الأهلي وبورتو1
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    الأهلي وبورتو
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    وسام أبو علي من مباراة الأهلي وبورتو
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كتب- نهى خورشيد:

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق لن يواجه أي منافسة حقيقية في الدوري الموسم المقبل، مؤكداً على أن هيمنته ستصبح مشابهة لما يقدمه بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية:"لن يكون هناك منافس للأهلي في الموسم الجديد بالدوري الممتاز، والأحمر سيكون مثل بايرن ميونخ بالدوري الألماني ولن ينافسه أحد حتى بيراميدز".

وأضاف: "خروج الأهلي من كأس العالم للأندية لم يكن على حجم طموحات الجماهير".

وأشار نجم الأحمر إلى أن النادي يسعى لبيع وسام أبو علي مقابل 10 ملايين دولار، مع إمكانية رحيله مثلما كان يفعل صالح سليم مع أي لاعب يرغب في المغادرة.

وتابع: "الأهلي هو من يصنع النجوم، ووسام أبو علي شارك في حلم كبير بكأس العالم للأندية بفضل النادي".

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الأهلي هشام حنفي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025
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