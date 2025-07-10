"ثاني الراحلين".. الزمالك يوافق على انتقال لاعبه إلى الاتحاد السكندري

وافق نادي الزمالك بشكل رسمي على رحيل أحمد محمود، لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك وافق على رحيل أحمد محمود خلال الفترة الحالية، على سبيل الإعارة لنادي الاتحاد السكندري لمدة موسمين.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد اشترط على اللاعب تمديد العقد لمدة موسم، قبل الرحيل بشكل رسمي، في ظل تمسك النادي في عودته مستقبلا، دون توضيح المقابل المادي للصفقة.

ويرفض جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك في الفترة الحالية، رحيل أي لاعب مجانا، ويرى أنه لابد من الاستفادة المادية منه أو عن طريق دخوله في صفقات تبادلية.