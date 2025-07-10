كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"ثاني الراحلين".. الزمالك يوافق على انتقال لاعبه إلى الاتحاد السكندري

03:09 ص الخميس 10 يوليه 2025

شعار نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وافق نادي الزمالك بشكل رسمي على رحيل أحمد محمود، لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك وافق على رحيل أحمد محمود خلال الفترة الحالية، على سبيل الإعارة لنادي الاتحاد السكندري لمدة موسمين.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد اشترط على اللاعب تمديد العقد لمدة موسم، قبل الرحيل بشكل رسمي، في ظل تمسك النادي في عودته مستقبلا، دون توضيح المقابل المادي للصفقة.

ويرفض جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك في الفترة الحالية، رحيل أي لاعب مجانا، ويرى أنه لابد من الاستفادة المادية منه أو عن طريق دخوله في صفقات تبادلية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك أحمد محمود لاعب الزمالك انتقال لاعب الزمالك للاتحاد السكندري آخر أخبار نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طلب غريب من إمام عاشور بشأن زيزو

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض