هل تغلق القضية؟.. الزمالك يتخلف عن جلسة استماع زيزو

فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة بشأن تخلف النادي عن حضور جلس الاستماع لجنة شؤون اللاعبين الخاصة بشكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى من أجل إيقاف "زيزو" وتغريمه ماليا خاصة وأن اللاعب انتقل إلى الأهلي قبل نهاية الموسم المقرر له 12 يونيو وليس بنهاية كأس مصر وتم إعلان انتقال اللاعب للأهلى رسميا قبل هذا الموعد.

ويستند الزمالك في التمسك بموقفه باستمرار عقد زيزو مع النادى ليوم 12 يونيو، إلى لائحة مسابقات رابطة الأندية، والتي تؤكد أن الموسم ينتهى بنهاية كأس عاصمة مصر.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن النادي لا يعلم شيء عن وجود جلسات استماع من الأساس كما يتردد.

وأضاف المصدر، أن النادي هو من سعى عن طريق المحامي الخاص به، من أجل معرفة مدى وصول الشكوى، منذ أسبوع ماضي ولم يخطره أي مسؤول بموعد جلسات مقبلة.

واختتم المصدر، أنه سيتم التواصل مع لجنة شؤون اللاعبين من أجل معرفة مدى تحديد موعد للجلسة ولماذا لم يتم إخطار النادي بها.

وكانت لجنة شؤون حددت جلسة استماع أمس الأحد، وأخبرت نادي الزمالك من أجل التقدم بدفوعه، بشأن الشكوى المقدمة ضد أحمد سيد زيزو.

جدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو، انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في بداية الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وشارك مع المارد الأحمر في النسخة الأخيرة لبطولة كأس العالم للأندية.