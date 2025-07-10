مصدر يكشف لمصراوي رحيل لاعب الزمالك للاتحاد السكندري

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن رحيل لاعب الزمالك أحمد محمود عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن نادي الاتحاد قد أتم اتفاقه مع الزمالك على ضم الظهير الأيمن لفريقه أحمد محمود على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب صاحب الـ 22 عاماً قد وقع على تمديد تعاقده لمدة موسمين مع الزمالك قبل الموافقة على إعارته.

أحمد محمود يعد من ناشئي الزمالك إذ تم تصعيده مع الفريق الأول ولكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة لينضم إلى صفوف فاركو على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفة لموسم 2021/22 قبل أن يعود للزمالك في الموسم التالي ولكنه لم يشارك.

الظهير الأيمن تواجد على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة فاركو بالجولة الختامية من الدوري التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق كما تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة المقاولون العرب بدور ربع نهائي كأس مصر ولكنه لم يشارك.

وخرج اللاعب في الموسم التالي 2023/24 معاراً لصفوف الجونة إذ حصل على فرصة أكبر فشارك بـ 25 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع آخر خلال 1931 دقيقة لعب ما دفع مسؤولو الزمالك لإعادته للفريق في الموسم التالي ولكنه لم يشارك سوى بـ 9 مباريات صنع خلالها هدفًا بواقع 254 دقيقة لعب.

ولا يمتلك فريق الزمالك بمركز الظهير الأيمن بعد رحيل حمزة المثلوثي، واستمرار إعارة نيمار ورحيل أحمد محمود سوى اللاعب عمر جابر مع إمكانية مشاركة مصطفى الزناري في المركز ذاته.