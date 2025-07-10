كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"بعد حسم الصفقة".. ماذا قدم هداف فاركو ليخطف أنظار الزمالك؟

03:06 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عمرو ناصر لاعب فاركو
  • عرض 4 صورة
    لاعب فريق فاركو عمرو ناصر
  • عرض 4 صورة
    عمرو ناصر لاعب فاركو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نجح نادي الزمالك في حسم صفقة التعاقد مع مهاجم نادي فاركو عمرو ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصدر أوضح لمصراوي في تصريحات خاصة لمصراوي مساء يوم الإثنين، أن جون إدوارد المدير الرياضي قد أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي فاركو؛ إذ يتبقى فقط الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.

صاحب الـ 26 عامًا كان قد انضم لصفوف فاركو قادمًا من النصر خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24.

ونجح اللاعب فور انضمامه في حجز مقعده أساسيًا مع الفريق إذ شارك بـ 22 مباراة سجل خلالها 7 أهداف بواقع 942 دقيقة لعب.

وأصبح عمرو ناصر هدافًا لفريقه بالموسم التالي له فشارك بـ 24 مباراة ببطولة الدوري سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفًا بواقع 2078 دقيقة لعب.

ولكن إجمالاً خاض اللاعب 26 مباراة بقميص فاركو بمختلف البطولات في الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا خلال 2222 دقيقة لعب.

ومثّل ناصر 32% من القوة الهجومية لفريق فاركو في الموسم الماضي من الدوري بعدما سجل 8 أهداف من أصل 25 هدفًا سجلها الفريق خلال الموسم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو ناصر لاعب فاركو الزمالك صفقات الزمالك الدوري المصري صفقات الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض