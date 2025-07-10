"بعد حسم الصفقة".. ماذا قدم هداف فاركو ليخطف أنظار الزمالك؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نجح نادي الزمالك في حسم صفقة التعاقد مع مهاجم نادي فاركو عمرو ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصدر أوضح لمصراوي في تصريحات خاصة لمصراوي مساء يوم الإثنين، أن جون إدوارد المدير الرياضي قد أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي فاركو؛ إذ يتبقى فقط الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.

صاحب الـ 26 عامًا كان قد انضم لصفوف فاركو قادمًا من النصر خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24.

ونجح اللاعب فور انضمامه في حجز مقعده أساسيًا مع الفريق إذ شارك بـ 22 مباراة سجل خلالها 7 أهداف بواقع 942 دقيقة لعب.

وأصبح عمرو ناصر هدافًا لفريقه بالموسم التالي له فشارك بـ 24 مباراة ببطولة الدوري سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفًا بواقع 2078 دقيقة لعب.

ولكن إجمالاً خاض اللاعب 26 مباراة بقميص فاركو بمختلف البطولات في الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا خلال 2222 دقيقة لعب.

ومثّل ناصر 32% من القوة الهجومية لفريق فاركو في الموسم الماضي من الدوري بعدما سجل 8 أهداف من أصل 25 هدفًا سجلها الفريق خلال الموسم