جون إدوارد يختار مدير تعاقدات جديد للزمالك

استقر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، على اختيار شخص جديد في منصب مدير التعاقدات بالنادي الأبيض في الفترة الماضية.

وتولى جون إدوارد، منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك، مع صلاحيات كاملة في ملف الكرة بالنادي، دون تدخل من مجلس الإدارة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن جون إدوارد استقر على تعيين عبدالرحمن إسماعيل وكيل اللاعبين، في منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن هناك عددا من التغييرات يجريها جون إدوارد حاليا، من أجل سير العمل بشكل مميز داخل النادي الأبيض، وعلى رأسها تغيير الجهاز الإداري والطبي وعمال غرف ملابس الفريق.