كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

جون إدوارد يختار مدير تعاقدات جديد للزمالك

03:05 ص الخميس 10 يوليه 2025

جون إدوارد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

استقر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، على اختيار شخص جديد في منصب مدير التعاقدات بالنادي الأبيض في الفترة الماضية.

وتولى جون إدوارد، منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك، مع صلاحيات كاملة في ملف الكرة بالنادي، دون تدخل من مجلس الإدارة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن جون إدوارد استقر على تعيين عبدالرحمن إسماعيل وكيل اللاعبين، في منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن هناك عددا من التغييرات يجريها جون إدوارد حاليا، من أجل سير العمل بشكل مميز داخل النادي الأبيض، وعلى رأسها تغيير الجهاز الإداري والطبي وعمال غرف ملابس الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون إدوارد آخر أخبار نادي الزمالك قرار جديد من جون إدوارد نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض