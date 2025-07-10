رسالة مؤثرة من صفقة الأهلي.. وتعليق مثير من لاعب الزمالك المحتمل

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودع اللاعب ياسين مرعي زملائه بنادي فاركو بعد رحيله عن صفوف الفريق للانضمام لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب تأكيد مصدر مسؤول بالقلعة الحمراء لمصراوي.

ونشر صاحب الـ 23 عاماً صورتين له مع الفريق للحظة انضمامه وأخرى لوداعه، عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم الثلاثاء مذيلهما بتعليق:"بعد أربع سنين من العمل والمواقف والتجارب، حان الوقت أقول شكراً من القلب لفريق فاركو، الفترة اللي قضيتها معاكم كانت أكتر من مجرد شغل، كانت عيلة، كانت دعم، كانت دروس اتعلمتها وهتفضل معايا طول العمر".

وأضاف المدافع الشاب:"شكراً لكل حد اشتغلت معاه، لكل كلمة دعم، لكل تعاون، لكل لحظة تعبنا فيها مع بعض عشان ننجح، أنا فخور إني كنت جزء من الفريق ده، وفخور بالإنجازات اللي حققناها سوا".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"الوداع مش نهاية، هو بداية جديدة على أرض ثابتة وهفضل دايمًا ممتن لذكريات الأربعة سنين اللي فاتوا، فاركو… شكرًا من القلب".

ورد زميله بفاركو أحمد شريف الذي أكد مصدر في وقت سابق لمصراوي إنهاء صفقة انضمامه للزمالك، على منشور ياسين بتعليق:"لساني يعجز عن التعبير"، ليثير الجدل حول موقفه من الصفقة.

ويعد مرعي أحد ناشئين نادي الزمالك الذين بزغوا بالقطاع إذ تم تصعيده أكثر من مرة للتدريبات مع الفريق كما خاض مباراتين مع الفريق الأول في موسم 2019/2020.

وشارك مرعي في الموسم التالي 2021/2020 في مباراة كأساسي مع الزمالك كانت بدور نصف نهائي بطولة كأس مصر أمام أسوان.

ورغبة في الحصول على فرصة أكبر خرج اللاعب على سبيل الإعارة في موسم 2021/22 لصفوف نادي فاركو وحينها لم يكن قد أتم عامه الـ 20 ولكنه لم يحصل على فرصة كبيرة إذ شارك في مباراتين.

وزادت فرصه في الموسم التالي 2022/23 إذ شارك بـ 6 مباريات ثم أصبح أساسيًا في الموسم التالي إذ شارك بـ 30 مباراة بمعدل 2372 دقيقة لعب.

واستمر اللاعب صاحب الـ 23 عاماً في حجز مقعده مع فاركو فشارك في الموسم الماضي بـ 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا خلال 1980 دقيقة لعب ليلفت الانتباه إليه ويدخل مسؤولو الأهلي والزمالك في مفاوضات معه.