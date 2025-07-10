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بالتفاصيل.. رغبة إبراهيم عادل تعرقل رحيله عن بيراميدز لهذا النادي

03:04 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف إبراهيم عادل، من الرحيل عن نادي بيراميدز، خلال الفترة الحالية، والانتقال إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.

وقال الغندور خلال برنامجه على قناة المحور: ”مصدر بنادي بيراميدز، قال في تصريحات خاصة، أن اللاعب إبراهيم عادل، تلقى عرضًا ضخمًا من نادي الجزيرة الإماراتي وصل قيمته إلى 5 مليون دولار”.

وأضاف: ”نادي بيراميدز رحب بالعرض ووافق على رحيل إبراهيم عادل، خاصة أن النادي يضع مبلغ 4 مليون دولار كشرط أساسي من أجل رحيل اللاعب”.

وشدد، أن رغبة إبراهيم عادل هي من تعرقل إتمام الصفقة، حيث أن رغبة إبراهيم الأولى هي الاحتراف إلى أوروبا، وليس الانتقال إلى الخليج.

واختتم، أنه حتى الآن أكبر عرض وصل لنادي بيراميدز من قبل الأندية الأوروبية قيمته 1.5 مليون دولار، وهو رقم مرفوض بالنسبة لإدارة النادي.

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إبراهيم عادل احتراف إبراهيم عادل نادي بيراميدز الجزيرة الإماراتي
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