"فخورين".. أول تعليق من فاركو على رحيل اللاعبين للأهلي والزمالك

تحدث أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن رحيل لاعبي الفريق إلى القطبين خلال الموسم الجديد.

وبات الثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر على أعتاب الانضمام لنادي الزمالك، وينقصهم فقط الإعلان الرسمي عن الانضمام، بينما ذهب ياسين مرعي إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال أحمد خطاب في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "ربنا يكرم كل لاعبي فاركو، أنا سعيد جدًا باحترافهم وانضمامهم للأندية الكبرى، وغير حزين بالمرة بالعكس هذا وعدي للاعبين من أول يوم توليت فيه المهمة".

وأضاف خطاب: "أنا مش بقف في طريق حد، والحمد لله إحنا في خلال سنتين بايعين ١٤ لاعب وأعتقد مفيش منظومة حققت ده قبل كده".

واختتم: "ربنا يكرم ونطلع غيرهم تاني، وأنا فعلا بتمني كل التوفيق للاعيبه اللي بعتبرهم اخواتي الصغيرين وفخور بتعبي معاهم ونجاحهم الحمد الله".