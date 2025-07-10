محمد يوسف يصدم وكيل وسام أبوعلي.. الغندور يكشف التفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، رفض طلب وكيل وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول بالنادي، بشأن طلبه الموافقة على رحيل اللاعب.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:”وكيل اللاعب أكد لمحمد يوسف على أن اللاعب ينتظره عرض مادي كبير في قطر والإمارات ويصل إلى خمسة مليون دولار بالمكافآت في الموسم الواحد وإن اللاعب مع الأهلي أكبر مرتب من الممكن أن يصل له هو مليون و600 ألف دولار”.

وأضاف:” من جهته طلب محمد يوسف الحصول على 15 مليون دولار للنادي الأهلي بما أن اللاعب سيحصل في الموسم الواحد على 5 مليون دولار”.

واختتم:” وبعد مشاورات تمسك الأهلي بالحصول على 10 مليون دولار بجانب نسبة من إعادة البيع تصل إلى 20%”.