كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

محمد يوسف يصدم وكيل وسام أبوعلي.. الغندور يكشف التفاصيل

02:58 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد يوسف
  • عرض 11 صورة
    محمد يوسف
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي (3)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي (6)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي (10)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي (7)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي (8)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي (9)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي (4)
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، رفض طلب وكيل وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول بالنادي، بشأن طلبه الموافقة على رحيل اللاعب.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:”وكيل اللاعب أكد لمحمد يوسف على أن اللاعب ينتظره عرض مادي كبير في قطر والإمارات ويصل إلى خمسة مليون دولار بالمكافآت في الموسم الواحد وإن اللاعب مع الأهلي أكبر مرتب من الممكن أن يصل له هو مليون و600 ألف دولار”.

وأضاف:” من جهته طلب محمد يوسف الحصول على 15 مليون دولار للنادي الأهلي بما أن اللاعب سيحصل في الموسم الواحد على 5 مليون دولار”.

واختتم:” وبعد مشاورات تمسك الأهلي بالحصول على 10 مليون دولار بجانب نسبة من إعادة البيع تصل إلى 20%”.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي النادي الأهلي وكيل وسام أبو علي آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض