كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ربطت تقارير صحفية اسم المحترف الأنجولي بصفوف أثيك أثينا اليوناني زيني سلفادور بمفاوضات من قِبل مسؤولي نادي الزمالك معه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أوضح في تصريحات لمصراوي مساء يوم أمس الإثنين، أنهم وصلوا لمرحلة متقدمة مع الجناح الأنجولي المحترف بصفوف فريق إشتريلا دا أمادورا البرتغالي، شيكو بانزا.

هذا قبل أن يظهر اسم جديد يرتبط باسم الزمالك من منتخب أنجولا وهو زيني سلفادور صاحب الـ 23 عامًا.

بدأ زيني مشواره بنادي بريميرو دي أجوستو في بلاده إذ تم تصعيده للفريق الأول في موسم 20/21 ولم يستمر سوى موسمين حتى حصل على عرض إعارة من نادي أيك أثينا اليوناني ليتواجد بالفريق الرديف قبل أن يشتري النادي عقده بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

وخاض اللاعب موسم مع الفريق الأول لأيك أثينا سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين خلال 18 مباراة بواقع 779 دقيقة لعب ليخرج على سبيل الإعارة الموسم الماضي 2024/25 لصفوف نادي ليفادياكوس اليوناني.

وحصل اللاعب على فرصة أكبر مع ليفادياكوس فسجل 14 هدفًا وصنع 5 أهداف لزملائه خلال 30 مباراة بواقع 2275 دقيقة لعب.

وهي المسيرة التي قابلها تدرج بصفوف المنتخبات السنية ببلاده قبل أن ينضم لأول مرة للمنتخب الأول في معسكر سبتمبر عام 2021.

وشارك اللاعب الذي انضم لمنتخب أنجولا الأول وهو في مطلع عامه الـ19 بـ 22 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.