"عائلة كاملة وثنائي ملياردير".. رجال الأعمال يدعمون الزمالك بقوة

يحظى نادي الزمالك في الفترة الحالية، بدعم من المحبين، من أجل العودة سريعا لمنصات التتويج وسابق عهده.

نادي الزمالك شهد أزمة مالية كبرى في الفترات الماضية، أدت إلى رحيل أهم اللاعبين، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، الذي انتقل للنادي الأهلي في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع النادي الأبيض.

الأزمة المالية أيضا أدت إلى نراجع الألعاب الأخرى في النادي الأبيض بشدة، وعلى رأسها كرة اليد، التي كانت رقم 1 في المسابقات المصرية، ولكنها حاليا تشهد معاناة كبيرة.

الزمالك أصبح بعيد من حيث القيمة التسويقية بالمقارنة بينه وبين المنافس التاريخي الأهلي، وأيضا المنافس الجديد بيراميدز، الذي فرض نفسه على الساحة الرياضية بقوة، ونجح في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

رجال الأعمال الداعمين لنادي الزمالك

وفي مقدمة رجال الأعمال الداعمين لنادي الزمالك يأتي، ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادي، الذي اشتهر بزملكاويته الكبيرة منذ عقود من الزمان، ويحرص دائما على دعم الأبيض سواء ماليا أو معنويا.

ممدوح عباس منذ تولي مجلس الإدارة الحالي، برئاسة حسين لبيب، وهو يتكفل براتب بعض اللاعبين داخل الفريق، وكان على رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي أعلن اعتزاله مؤخرا، وأحمد سيد زيزو الذي رحل للأهلي.

ويتولى رجل الأعمال ممدوح عباس أيضا دفع رواتب العاملين بالنادي الشهرية، بجانب دعم الصفقات التي يحتاجها النادي، خلال الفترة الحالية.

وفي نفس الإطار، دخل رجل الأعمال الزملكاوي، محمود الجمال نطاق الدعم للنادي الأبيض، وتولى مؤخرا جزء من تمويل فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر بالمشاركة مع أحد رجال الأعمال الأخرين، بجانب دعمه المالي الدائم لمجلس الإدارة الحالي.

وتأتي وعائلة العدل الشهيرة بزملكاويتها، وعلى رأسهم مدحت وجمال، من أكبر الداعمين للنادي الأبيض على مدار السنوات الماضية، ويظهرون دائما في وسائل الإعلام من أجل الدفاع عن الأبيض، وشكروا مؤخرا لجنة تحت مسمى الاستثمار من أجل مساعدة النادي الأبيض ماليا.

ويأتي أيضا رجل الأعمال هاني برزي الذي يشغل عضو مجلس الإدارة حاليا، من أكبر الداعمين للنادي الأبيض، حيث تولى تمويل بعض الإنشاءات داخل النادي بجانب صرف مستحقات ومكافآت اللاعبين.

وفي المقابل، عناك بعض رجال الأعمال الذين تراجعوا عن دعم النادي الأبيض دون ذكر أسماء، لعدة أسباب منها الخلاف مع المجلس الحالي، ومنها لعدم رضاهم عن السياسة التي يسير بها المجلس حاليا.