كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مالك نادي كرايوفا الروماني، ميهاي روتارو، عن سبب تعاقدهم مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي من صفوف سيليزيا فروتسواف البولندي.

وقال ميهاي روتارو، في تصريحات أوردها موقع digisport الروماني، اليوم الثلاثاء:"إنه لاعب مثير للاهتمام للغاية وهو قادر على التأقلم وسيصل إلى مستوى عالٍ جدًا".

وأضاف مالك نادي كرايوفا الروماني:"وضعه الجهاز الفني على رأس قائمة المرشحين لذا بذلنا قصارى جهدنا لضمه، أعتقد أنه سيكون لاعبًا مميزًا هذا الموسم".

وأتم تصريحاته بقوله:"أعتقد لدينا فريقًا قادرًا على المنافسة على اللقب".

وأعلن نادي كرايوفا الروماني في وقت سابق من اليوم التعاقد مع أسد الحملاوي المحترف بصفوف سيليزيا فروتسواف البولندي.

ونشر النادي الروماني مقطع فيديو تقديمي للاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مُذيلاً إياه بتعليق:"توقف عن تحديث الصفحة! المهاجم أسد الحملاوي موجود ومستعد لصنع التاريخ بالأبيض والأزرق".

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.