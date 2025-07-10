6 شروط صادمة من الأهلي للموافقة على رحيل وسام أبو علي

كشفت التقارير الصحفية القطرية، شروط النادي الأهلي، من أجل الموافقة على رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، خلال الفترة الحالية.

ودخل نادي الريان القطري في مفاوضات قوية مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني.

وشهدت الفترة الماضية تألق وسام أبو علي بشدة مع النادي الأهلي، وإحرازه 3 أهداف هاتريك في مواجهة بورتو البرتغالي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ووفقا للتقارير القطرية، أن الشروط التي طلبها الأهلي لرحيل اللاعب جميعها متعلق بالبنود المالية وليس المبلغ الأساسي للصفقة فقط.

حيث طلب النادي الأهلي، الصفقة الأساسية: 10 مليون دولا، علاوة على 500 ألف دولار حال إحرازه 10 أهداف، ومليون دولار حال إحرازه 20 هدف

واشترط النادي الأهلي أيضا الحصول على مليون دولار لو حقق اللاعب لقب محلي، ومليون ونصف دولار لو جاب بطولة قارية، علاوة على الحصول على 20٪ من نسبة إعادة البيع.