أول الراحلين.. مهاجم الزمالك ينتقل لسموحة بهذه الطريقة

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتشاور مع جون إدوارد المدير الرياضي، على رحيل حسام أشرف مهاجم الفريق إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك وافق على رحيل حسام أشرف إلى سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع تجديد عقد اللاعب حتى موسم 2029.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك حصل على مبلغ 6 ملايين جنيه من سموحة، نظير الموافقة، بعدما عرض النادي السكندري في البداية مبلغ 3 ملايين فقط.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك اقترب بشدة من التعاقد مع الأنجولي، شيكو بينزا، جناح أحد الفرق البرتغالية، ووقع اللاعب لمدة 4 مواسم بالفعل، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب الأبيض.