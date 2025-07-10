الإعلان عن مباريات الأسبوع الأول من دوري المحترفين 2025/26

أجريت مراسم قرعة دورى المحترفين "أ" بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى عضو اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة ومحمد أحمد مقرر اللجنة وعدد من مندوبى الأندية، بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم.

أسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول من المسابقة:

طنطا × بترول أسيوط

مالية كفر الزيات × بروكسي اس سي

الداخلية × ديروط

القناة × المصرية للاتصالات

اف سي مسار × لافيينا إف سي

السكة الحديد × الترسانة

الإنتاج الحربي × راية

أبوقير للأسمدة × المنصورة

أسوان × بلدية المحلة

الأسبوع الثاني

بلدية المحلة × طنطا

بترول أسيوط × أبوقير للأسمدة

المنصورة × الإنتاج الحربي

راية × السكة الحديد

الترسانة × اف سي مسار

لافيينا إف سي × القناة

المصرية للاتصالات × الداخلية

ديروط × مالية كفر الزيات

بروكسي اس سي × أسوان

لماذا يريد ريال مدريد تأجيل مباراته الأولى في الدوري الإسباني؟

قدم ريال مدريد طلبًا لتأجيل مباراته الأولى في موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني بسبب مخاوف من عدم حصول لاعبيه على راحة كافية بعد مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

ووفقا لصحيفة "صحيفة ذا أثلتيك" فإن ريال مدريد واتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين الإسبانيين (AFE) أرسلا خطابات إلى رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) يطلبان فيها تأجيل المباراة، وستدرس رابطة الدوري الإسباني هذا الطلب قبل اتخاذ أي قرار.

وأوضحت الصحيفة أنه في مايو الماضي، توصل الفريقان الإسبانيان المشاركان في كأس العالم للأندية، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وقائداهما داني كارفاخال وكوكي، إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية (AFE)، لتأجيل أولى مبارياتهما في الدوري في حال وصولهما إلى ربع نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق أوساسونا في مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني يوم 19 أغسطس، كما سيواجه باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم غدا الأربعاء.