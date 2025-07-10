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رسميا.. اعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد

02:04 ص الخميس 10 يوليه 2025

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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كتب - محمد القرش:

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن موافقة مجلس النواب بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة الجديد.

وقرر مجلس النواب الموافقة على إلغاء بند الثمان سنوات لمجالس إدارات الأندية المصرية، لتصبح 12 عاما كحد أقصى من أجل التوافق مع لوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

ويناقش قانون الرياضة الجديد منع مجالس إدارات الأندية المصرية من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

وكل هذا بجانب السماح للأندية والهيئات الرياضية التواجد في البورصة المصرية، وتحويلها لشركات مساهمة.

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