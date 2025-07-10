تأكيدا لمصراوي.. ترافيس موتيابا ينتقل إلى الصفاقسي التونسي

كتبت-هند عواد:

أعلن الصفاقسي التونسي، التعاقد مع الأوغندي جمال "ترافيس" موتيابا لاعب الزمالك وجيروندان بوردو الفرنسي السابق.

وكان اللاعب أعلن عبر مصراوي، قبل 5 أيام، انتقاله إلى الصفاقسي التونسي، وبعقد يمتد لـ3 سنوات.

وقال موتيابا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" آنذاك: "أنهيت اتفاقي مع الصفاقسي التونسي وسأنتقل إلى الفريق في الانتقالات الصيفية الحالي، بعقد يمتد حتى 3 سنوات".

ورحل موتيابا عن الزمالك في أكتوبر 2024، بعد انتهاء إعارته مع الفريق، والتي خاض خلالها 11 مباراة، ولم يسجل أي أهداف.