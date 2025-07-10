بعد اقتراب ياسين مرعي.. 7 لاعبين ارتدوا قميص الأهلي بعد الزمالك آخر 10 سنوات

كتبت-هند عواد:

بات ياسين مرعي مدافع فاكو قريبا من صفوف النادي الأهلي، وبعدما أعلن رحيله عن فريقه، وبهذا يصبح 7 لاعب يرتدي القميص الأحمر بعد الأبيض، خلال آخر 10 سنوات.

وظهر ياسين مرعي مع الزمالك، في أغسطس 2020، في لقاء إف سي مصر، وخرج موسم 2021-2022 معارا في فاركو، قبل أن ينضم إليه بشكل نهائي.

ومع إتمام انتقال ياسين مرعي إلى الأهلي، سيصبح سابع لاعب يرتدي القميص الأحمر بعد الزمالك.

مؤمن زكريا

انضم مؤمن زكريا إلى صفوف الأهلي، في يناير 2015، بعدما قضى موسما مع الزمالك على سبيل الإعارة من نادي إنبي.

ولعب مؤمن زكريا 142 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 21 آخرين.

محمود كهربا

في عام 2019، أعلن الأهلي التعاقد مع محمود كهربا في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ديسبروتيفو دا أفيس البرتغالي.

وكان كهربا لاعبا في صفوف الزمالك حتى يوليو 2019، عندما رحل عن الفريق بعد فسخ تعاقده.

ياسر إبراهيم

ضم الأهلي ياسر إبراهيم في يوليو 2019، من نادي سموحة، وسبق لمدافع الأحمر اللعب لصفوف الزمالك، خلال الفترة من 2013-2015.

إمام عاشور

كان إمام عاشور رابع لاعب يتعاقد معه الأهلي، بعد انتهاء مشواره مع الزمالك، وضم الأحمر اللاعب في 2023 من ميتلاند الدنماركي.

ولعب إمام عاشور مع الزمالك من 2019 حتى 2023، قبل رحيله للاحتراف في الدوري الدنماركي.

أشرف بن شرقي

تعاقد الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي في يناير الماضي 2025، وكان اللاعب ارتدى قميص الأبيض من 2019 حتى 2022، قبل الخروج في رحلة احتراف بالخليج.

أحمد سيد زيزو

تعاقد الأهلي مع أحمد سيد زيزو، في يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.