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3 لاعبات.. صفقات النادي الأهلي قبل بداية الموسم

01:51 ص الخميس 10 يوليو 2025

النادي الأهلي

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كتبت-هند عواد:

دعم النادي الأهلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم النسائية، بثلاث صفقات، قبل بداية الموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي مع سارة خالد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقدها مع مودرن سبورت، كأولى صفقات الأحمر.

وكانت إيمان حسن مدافعة منتخب مصر وأبها السعودي، ثاني صفقات الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

كما تعاقد الأهلي مع أسماء علي لاعبة منتخب مصر وريو آفي البرتغالي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقدها مع فريقها.

ويسعى الأهلي للمشاركة في الموسم الثاني له بفريق السيدات، بعدما ظهر للمرة الأولى الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، وحصد بطولة كأس مصر بالفوز على وادي دجلة، بهدف نظيف.

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